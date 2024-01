Helmstedt. Friseurmeister Marwan Hussein Rashid hat sich bewusst für Helmstedt entschieden. Die Menschen hier sind der Standortvorteil, sagt er.

„Ich habe schon immer gern Haare geschnitten. Schon damals im Irak, den Kindern in der Nachbarschaft“, sagt Marwan Hussein Rashid. Der 32-Jährige hat daran festgehalten. „Es war mein Ziel und Wunsch, einen eigenen Salon zu haben.“ Das Ziel hat er erreicht. In der Schuhstraße 16 mitten in Helmstedt hat er Anfang November seine Haarwerkstatt eröffnet. Der größte Schnitt in seinem Leben war aber sicher die Flucht aus dem Irak. „Mit einem Schleuser, das war sehr gefährlich.“