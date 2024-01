Helmstedt/Königslutter. Die Infrastruktur soll in Helmstedt und Königslutter verbessert werden. Doch können überhaupt alle Projekte umgesetzt werden?

Trotz defizitärer Haushaltslage wollen die Städte Helmstedt und Königslutter im kommenden Jahr kräftig in die kommunale Infrastruktur investieren. Ob in Königslutter all das umgesetzt wird, was den Weg in den Entwurf des Haushalts 2024 gefunden hat, ist allerdings noch nicht entschieden. Der Rat der Domstadt hat den Haushalt für das laufende Jahr noch nicht verabschiedet.