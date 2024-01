Königslutter. In diesen Tagen flattern den Königslutteranern gleich zwei geänderte Steuerbescheide ins Haus. Diese Abgaben werden erhöht.

Über neue Gebühren werden in diesen Tagen die Einwohner Königslutters per Post informiert. Die ersten Steuerbescheide seien schon am Samstag angekommen, teilte uns Königslutters Finanzchef Thorsten Ehlers mit. Die Post enthält gleich zwei Bescheide in einem, eine Erhöhung wird sogar rückwirkend fällig.