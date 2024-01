Grasleben. Seit dem 1. Januar 2024 ist das E-Rezept verpflichtend. Claus Peter Hunold, Arzt in Grasleben, berichtet von ersten Erfahrungen.

Der Gesamtstart verlief eher holprig. Eigentlich hatte das elektronische Rezept bereits 2022 eingeführt werden sollen. Der Termin wurde jedoch ausgesetzt – wegen technischer Probleme. Seit dem 1. Januar 2024 ist das E-Rezept nun bundesweit verpflichtend. Skepsis ist da durchaus angebracht. Auch in der Praxis von Claus Peter Hunold muss sich das neue Verfahren nach einer kurzen Testphase jetzt bewähren. Der Arzt in Grasleben ist bislang durchweg zufrieden. „Eine gute Sache“, fasst er es auf unsere Anfrage hin kurz zusammen und erläutert, warum das E-Rezept aus seiner Sicht den Arbeitsalltag in den Arztpraxen einfacher macht.