Königslutter. Im Findlingsgarten Königslutter lernen Kinder Winterstrategien der Tiere kennen. Da gibt es mit einem Geoguide so einiges zu entdecken.

Brrr, war das kalt. Am Samstagnachmittag machten sich Kinder aus dem Landkreis Helmstedt und Umgebung zusammen mit Geoguide Stefanie Bucher-Pekrun im Wald am Findlingsgarten Königslutter auf die Spuren von Hase, Eichhörnchen, Igel & Co. im Winter. Gut, dass die Kinder warm angezogen waren. Drei Stunden Spurensuche, da tat am Ende das Stockbrot über einem Lagerfeuer richtig gut. Wie aber schaffen es die Tiere über den Winter? Davon wussten die Kinder schon ziemlich viel. Alles andere erklärte ihnen Bucher-Pekrun.