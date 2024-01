Wendhausen. Noch immer laufen nach dem Weihnachtshochwasser in Wendhausen einige Pumpen, da gibt es bereits die nächsten Horrorszenarien.

Das hatte sich Daniel Blume ganz anders vorgestellt: Statt mit seinen Liebsten den Heiligen Abend zu zelebrieren, war der 34-Jährige in Wendhausen damit beschäftigt, Schunter-Hochwasser aus seinem Keller zu befördern. Auch fast zwei Wochen nach dem Weihnachtshochwasser laufen in Wendhausen derzeit noch in einigen Haushalten die Pumpen, um Wasser aus den eigenen vier Wänden zu befördern.