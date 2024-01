Helmstedt. Gleich drei Autos sind in einen Unfall auf der Marientaler Straße in Helmstedt verwickelt. Dabei wird laut Feuerwehr eine Person verletzt.

Einsatz für die Ortsfeuerwehr Helmstedt am Samstagnachmittag: Wie Alexander Weis, der Pressesprecher der Feuerwehr Helmstedt mitteilt, mussten die Einsatzkräfte um 16:44 Uhr zur Marientaler Straße ausrüclen, nachdem es dort in Richtung der B244 zu einem Unfall gekommen war. Bei dem Unfall, so die Mitteilung der Helmstedter Feuerwehr, waren drei Fahrzeuge miteinander kollidiert.

Beim Zusammenstoß der drei Autos wurde eine Person verletzt, die nach dem Unfal durch den Rettungsdienst versorgt wurde. Die Aufgabe der Feuerwehr, die unter Einsatzleiter Marcus Nessel etwa 60 Minuten lang im Einsatz war: Sie kontrollierte die drei Pkw, die an dem Unfall beteiligt waren, auf auslaufende Betriebsmittel, sicherte die Einsatzstelle ab und stellte überdies den Brandschutz sicher. Für die Maßnahmen war die Straße kurzzeitig gesperrt.

red