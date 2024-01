Helmstedt. Im Rahmen einer Demonstration in Braunschweig wollen die Landwirte ihren Unmut über die Politik kundtun. Was die Landwirte fordern.

Doch keine Kfz-Steuer auf Landmaschinen und Trecker? Dieses Angebot machte die Bundesregierung den Landwirten wohl am Donnerstagnachmittag. Ein Frieden, dem diese aber nicht trauen. Am Montag wollen die Landwirte aus dem Landkreis Helmstedt mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus der gesamten Region im Rahmen einer Demonstration vor den Schlossarkaden in Braunschweig ihren Unmut kundtun. Über Pläne und Forderungen sprachen wir mit den Landwirten Karl-Friedrich Wolff von der Sahl und Mark Widdecke vom Landvolk Braunschweiger Land, mit Landwirt Olaf Meier aus Watenstedt, der Kreisvorsitzenden der Landfrauen Wiebke Janshen, Landwirt Bernd Keil als Mitglied des Organisationsteams für die Demonstration am Montag sowie Volker Meier, Geschäftsführer beim Landvolk Braunschweiger Land.