Helmstedt. Bäche und Gräben sind über ihre Ufer getreten, Wiesen und Äcker überflutet. Was bedeutet das für die Tierwelt im Kreis Helmstedt?

Der Kontrast könnte größer nicht sein. „Vor eineinhalb Jahren standen wir an der Aller, in der kaum noch Wasser war“, erinnert sich Thorsten Fricke. Der Vorsitzende des Angel- und Gewässerschutzvereins Wolfsburg-Vorsfelde und Umgebung war mit seinem Stellvertreter Stefan Ludwig einer der Teilnehmer einer Krisenrunde, die sich mit den Ursachen für das Fischsterben und den Folgen der Aller-Trockenheit im Sommer 2022 beschäftigte. Damals war die Aller bei Danndorf und Vorsfelde sogar trocken gefallen. Der Kontrast zu diesen Tagen könnte kaum größer sein. Die Aller ist über die Ufer getreten. In Danndorf und in den Ortschaften ringsumher steht das Wasser.