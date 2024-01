Königslutter. Unter anderem wird es ein Lichterschwimmen, Faschingsschwimmen und ein 24-Stunden-Schwimmen in der Lutterwelle in Königslutter geben.

Die Lutterwelle in Königslutter startet ins neue Jahr mit diversen Veranstaltungen rund um das kühle Nass. Das neue Jahr beginnt mit zwei Lichterschwimm-Veranstaltungen im Januar im Hallenbad des Schwimmbades. Am Freitag, 12. Januar, wird ein Erwachsenen-Lichterschwimmen angeboten. In der Zeit von 19 bis 21 Uhr können Interessierte in schummriger Atmosphäre entspannt ihre Bahnen ziehen, so der Förderverein in seiner Mitteilung. Die zweite Veranstaltung findet am Freitag, 26. Januar, zur gleichen Zeit statt.