Königslutter. Kaspar, Melchior und Balthasar sind am Tag der Heiligen Drei Könige in Königslutter unterwegs. Das ist der Grund dafür.

Es wird bunt in Königslutter, wenn am Samstag, 6. Januar, 25 Kinder im Alter von 4 bis 14 Jahren, verkleidet als Könige Kaspar, Melchior und Balthasar in sechs Gruppen in der Kernstadt und den Ortsteilen unterwegs sein werden. Sie bringen im Auftrag der katholischen Kirchengemeinde St. Mariä Himmelfahrt mit Texten und Liedern den Weihnachtssegen in die Häuser und den Spruch „20*C+M+B +24“ an die Türen. Dieser Spruch bedeutet „Christus Mansionem Benedicat“, übersetzt „Christus segne dieses Haus“, einschließlich der Jahreszahl 2024.

Sternsinger bitten in Königslutter um Spenden für Kinderhilfsprojekte

Die kleinen Könige weisen außerdem auf die Not armer Kinder auf dem ganzen Erdenrund hin und bitten um eine Spende zur Finanzierung von 1500 Kinderhilfsprojekten. Im vergangenen Jahr hatten die rund 300 000 Sternsinger in Deutschland fast 45,5 Millionen Euro gesammelt, in Königslutter 3.842 Euro.

Königslutters Bürgermeister gilt der erste Besuch der Sternsinger

Das diesjährige Motto lautet: „Gemeinsam für unsere Erde, Amazonien und weltweit“. Die Besuche beginnen um 9 Uhr mit dem Empfang durch Bürgermeister Alexander Hoppe im Rathaus. Danach fahren die Sternsinger zu den rund 80 Haushalten, die sich bisher angemeldet haben. Am Nachmittag werden die Altenheime des Stadtgebiets aufgesucht.

Wer den Besuch der Sternsinger wünscht, kann sich noch bei Familie Rupprecht unter (05353) 77 06 anmelden.