Helmstedt. Mit einem Orientierungstag am 26. Januar will der Verein über seine zahlreichen Angebote informieren und neue Freiwillige gewinnen.

Der Verein Hospizarbeit Helmstedt setzt sich seit Jahren für die Begleitung von schwerkranken Menschen und ihren Angehörigen ein. Ehrenamtliche Hospizbegleiter spielen dabei eine entscheidende Rolle, indem sie einfühlsame Unterstützung und Trost in schwierigen Lebenssituationen bieten. Für Menschen, die sich vorstellen können, als Begleiter der Hospizarbeit tätig zu werden, wird am Freitag, 26. Januar 2024, von 15 bis 20 Uhr ein Orientierungstag angeboten. Er soll die Entscheidung, an einem Vorbereitungskurs teilzunehmen, einfacher machen. Der Orientierungstag findet in den neuen Räumen, dem historischen Rathaus der Neumark, in der Braunschweiger Straße 22, statt.