Wendhausen Weihnachtshochwasser 2023; überflutete Teilstrecke der Straße „Im Unterdorf“ am 25. Dezember 2023. Wiesen und Ackerflächen sind überschwemmt. Das Wasser der Schunter hat schon Straßen überschwemmt und reicht bis an die Häuser heran. An einigen Stellen ist nur noch mit Traktoren oder Geländefahrzeugen ein Durchkommen möglich. © FMN Archiv | Dirk Fochler