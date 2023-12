Schöningen. Von Bläsermusik bis zu einem Metallica-Song der Schulband: Das Programm beim Winterkonzert am Anna-Sophianeum hatte vieles zu bieten.

„Schön war’s!“, hörte man aus aller Munde nach dem Winterkonzert am Gymnasium Anna-Sophianeum Schöningen, als die rund 400 Zuhörerinnen und Zuhörer sich auf den Heimweg machten. Das schreibt die Schule in einer Pressemitteilung.

Musik-Ensembles des Gymnasiums stellten demnach ein winterliches und weihnachtliches Programm vor. In der ersten Konzerthälfte machte die Bläserklasse 5 den Anfang, die nach nur wenigen Monaten Unterricht zwei Weihnachtslieder spielen konnte, heißt es. Danach sei die Bläserklasse 6 aufgetreten, die dreistimmige Weihnachtslieder zu Gehör gebracht habe. Den Abschluss vor der Pause habe das Schulorchester gebildet, das neben einem weihnachtlichen Stück Klassiker wie „We are the Champions“ und „Pirates oft he Caribbean“ zum Besten gegeben habe. Durch das Programm hätten Emelie Kersting und Lea Kühn geführt.

Auch Schulchor und Schulband spielten beim Winterkonzert am Anna-Sophianeum

In der Pause bot die Cafeteria „Essbar“ Snacks und Getränke an, und zum ersten Mal hatte der Freizeitbereich einen Weihnachtsbasar aufgebaut, bei dem Gäste in der Kreativ-AG gebastelte Weihnachtskunstwerke kaufen konnten, wird erklärt.

Im zweiten Konzertteil stellte der Schulchor Weihnachtslieder vor, teils mit anspruchsvollen A-Cappella-Sätzen, heißt es weiter. Nach einer Ballade, die Katjana Pieper und Marc Hoffmann aus der Q2 mit Gesang und Klavier vorgetragen hätten, habe die Schulband den Saal gerockt. Sie habe den Bogen von Metallicas „Enter Sandman“ zu „Last Christmas“ von Wham! gespannt. Zum Schluss schlossen sich Schulchor und Schulband zu „Do they know it’s Christmas?“ zusammen, wird berichtet.

Zusammen mit den Mitgliedern der Veranstaltungs-AG, die für Licht und Ton gesorgt habe, seien insgesamt 88 Schülerinnen und Schüler aktiv gewesen.

red