Schöningen. Die Nordmanntanne bleibt der Verkaufsschlager im Landkreis Helmstedt. Hier bekommen Sie auf den letzten Metern noch Ihren Baum.

Die Nordmanntanne bleibt der beliebteste Weihnachtsbaum in Deutschland und somit auch im Landkreis Helmstedt. Das ergab unsere nicht-repräsentative Umfrage bei einigen Verkaufsstellen im Landkreis. Auch das Preisniveau entspricht meist dem der Vorjahre. In der Regel endet der Verkauf am 23. Dezember. Mindestens in Schöningen kommen an Heiligabend aber auch noch die Last-Minute-Käufer zu ihrem Weihnachtsbaum.