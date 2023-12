Danndorf. Der Vorschlag kommt vom Heimat- und Kulturverein. Der Gemeinderat beschloss nun dessen Umsetzung. Der Ofen soll das Dorfleben stärken.

Die Gemeinde Danndorf will einen Dorfbackhofen bauen. 20.000 Euro stehen dafür im Haushalt 2024. Das Zahlenwerk segnete der Gemeinderat dieser Tage in seiner letzten Sitzung des sich dem Ende zuneigenden Jahres ab. Wenn der Landkreis Helmstedt als Kommunalaufsichtsbehörde dem Danndorfer Haushalt die Genehmigung erteilt, soll der Backofen im Laufe des nächsten Jahres auf dem Hof des Kulturzentrums gebaut werden. Geübt haben sie das gemeindliche Backen schon einmal, mit einer mobilen Version eines künftigen Dorfbackofens. Über die Sitzung des Rates und die Backofenpläne sprachen wir mit Danndorfs Bürgermeister Thorsten Tölg am Telefon.