Helmstedt/Berlin. Es geht um den Wegfall der Agrardieselrückvergütung und Kfz-Steuer auf landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge.

Die Landwirte im Landkreis Helmstedt sind sauer, richtig sauer. Am Montagmorgen machten sie sich zusammen mit Kollegen aus dem Braunschweiger Land auf den Weg nach Berlin. Dort demonstrierten sie gegen die jüngsten Pläne der Bundesregierung. Die Agrardieselrückvergütung soll komplett fallen, und: Die Landwirte sollen KfZ-Steuern auf ihre Fahrzeuge, wie Trecker, Anhänger und so weiter zahlen. Alleine auf die Landwirte in Niedersachsen kämen konservativ gerechnet 15 Millionen Euro zu, erklärte Karl-Friedrich Wolff von der Sahl aus Lauingen. Er ist Vorsitzender beim Landvolk Braunschweiger Land, also auch für den Landkreis Helmstedt. Auf der Rückfahrt von Berlin erreichten wir ihn am Telefon. „Die Stimmung ist aggressiv“, sagte er.