Warberg. Am Sonntag zelebrierte der Verein Freundeskreis Burg Warberg den 24. Weihnachtsmarkt. Für 2024 gibt es schon große Pläne.

„Wir machen Ihr Bad grün“, sagt eine Dame und streckt den Leuten eine grüne Kelle an einem langen Stab entgegen. Es geht um Ökoprodukte für das Badezimmer, sagt die Dame strahlend, alles ohne Reststoffe aus Altöl. Die Szene wiederholt sich an diesem Sonntag immer wieder, denn auf Burg Warberg ist Weihnachtsmarkt. Ein buntes vorweihnachtliches Treiben, das im vergangenen Jahr mehr als 3000 Menschen in das Dorf am Elm gelockt hatte. Diese Zahl, hofft Helmut Wensing, übertreffe man in diesem Jahr. Er ist Vorsitzender des Vereins Freundeskreis Burg Warberg, und damit sozusagen Cheforganisator, oder? „Nein, das ist Antje Hofmeister“, tritt Wensing respektvoll ins zweite Glied. Da moderiert erklärte Chefin gerade einen Auftritt einer Kindergruppe der Kita Villa Kunterbunt an. Der 24. Weihnachtsmarkt auf Burg Warberg – ein Magnet.