Schöningen. Das Schöninger Gremium lehnt die Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B ab. Bürgermeister Malte Schneider legt Einspruch ein.

Der Stadtrat Schöningen geht auf Konfrontation mit Bürgermeister Malte Schneider. Am Donnerstagabend lehnte er die Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B mehrheitlich ab. Weil sich die Stadt der Speere aber in der Haushaltskonsolidierung befindet, legte Bürgermeister Schneider Einspruch gegen das Votum des höchsten Gremiums ein. Nun müssen Politik und Verwaltung nachsitzen. Für den 22. Dezember, 10 Uhr, setzte Schneider eine außerordentliche Sitzung des Verwaltungsausschusses mit anschließender Sitzung des Rates an. Sollte die Politik der Erhöhung des Hebesatzes weiter nicht zustimmen, geht der Fall laut Schneider an die Kommunalaufsicht.