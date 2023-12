Königslutter. Er hatte nur eine dünne Broschüre schreiben wollen. Nun hat Diethelm Krause-Hotopp eine dicke Chronik vorgestellt, die Neues enthüllt.

Nur ein Satz, ein Erinnerungsfetzen, brachte den Lehrer und Schulpädagogen Diethelm Krause-Hotopp auf die Spur. Sie führt zurück in Königslutters Stadtgeschichte, zurück ins Jahr 1933 und zu der Frage: Sind auch in Königslutter Bücher verbrannt worden, deren Inhalt und Autoren nicht in das Weltbild der Nationalsozialisten passten? Es sind die Bilder aus Berlin, die im kollektiven Geschichtsbewusstsein ihren Platz gefunden haben.