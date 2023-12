Königslutter. Der Verein MachBar hat die Initiative für einen Büchertauschschrank in Königslutter ergriffen. Das Angebot ist für alle Altersgruppen.

Tobias Krause war am Donnerstag der Erste, der das Angebot des Büchertauschschrankes, der nun an der Kreuzung Neue Straße/Kattreppeln in Königslutter steht, genutzt hat. Auf Initiative des Vereins MachBar wurde das Angebot zum kostenlosen Büchertausch in Königslutter eingerichtet.