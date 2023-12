Helmstedt. Das Jahr 2023 ist noch nicht zu Ende, aber die Jahresniederschlagsmenge in Helmstedt reicht schon jetzt an die des Jahres 2017 heran.

Überschwemmte Äcker, volle Gräben, matschige Wege und kein Ende in Sicht. Montag: Regen. Dienstag: Wolken, einige Aufheiterungen. Mittwoch: Regen. Dieser Dezember ist eine nasse Angelegenheit. Und nicht nur der Dezember. Dieses Jahr schickt sich an, das niederschlagsreichste der vergangenen zehn Jahre zu werden. Am 11. Dezember meldete der Deutsche Wetterdienst für den Messpunkt Helmstedt-Emmerstedt bereits 688 Liter. Zuletzt war es im Jahr 2017 so regenreich, danach kamen drei Dürresommer in Folge.