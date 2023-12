Helmstedt. Im Rahmen eines Projektes haben Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Anna-Sophianeum mit dem DRK lebensrettende Maßnahmen geübt.

Rund 200 Menschen in Deutschland erleiden jeden Tag einen Herz-Kreislauf-Stillstand, so die Ärztegewerkschaft Marburger Bund. Durch Wiederbelebungsunterricht an Schulen könnten viele Leben gerettet werden. Genau zu diesem Anlass haben Schülerinnen und Schüler der Oberstufe des Gymnasiums Anna-Sophianeum im 6. Jahrgang die Aktion „Herzensretter“ durchgeführt.