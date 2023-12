Königslutter. Nach drei Jahren Corona-Pause kehrt die Schau mit Krippen aus 40 Ländern zurück in die Stadtkirche. Der Besuch hilft Kinder in Not.

Ein besonderer Blickfang kehrt zurück auf den Adventsmarkt in Königslutter. Nach dreijähriger Corona-Pause werden die Brüder Herbert und Manfred Rupprecht aus Königslutter wieder ihre sehenswerte Privatsammlung von Weihnachtskrippen aus rund 40 Ländern der Öffentlichkeit präsentieren. Die in der Region wohl einzigartige Ausstellung von mehr als 100 Krippen können Besucher des Adventsmarktes von Freitag bis Sonntag, 15. bis 17. Dezember, in der Stadtkirche in Königslutter bewundern.