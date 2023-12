Flechtorf. Mit drei Fahrzeugen war die gesamte Wehr schnell zur Stelle. Der Brand war schnell gelöscht, doch der Einsatzgrund rührte alle Feuerwehrleute.

Hauptlöschmeister Manfred Wiezoreck wechselt nach 50 Jahren, 9 Monaten und 5 Tagen aktivem Dienst in die Altersabteilung der Flechtorfer Wehr. Für seine Kameradinnen und Kameraden ein guter Grund für einen außergewöhnlichen Einsatz: Am Nikolaustag statteten sie „ihrem Manfred“ an dessen 67. Geburtstag einen Überraschungsbesuch ab. „Mit Blaulicht und Tatütata fuhren sie bei ihm mit drei Feuerwehrfahrzeugen vor – und Manfred Wiezoreck löschte sein letztes Feuer: Einen als Geschenk überreichten, mit persönlicher Widmung versehenen, Feuerkorb“, berichtet Feuerwehrsprecher Rainer Madsack.