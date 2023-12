Helmstedt. Bei perfekten winterlichen Bedingungen kamen viele Besucher zum Weihnachtsmarkt in Helmstedt. Wir haben auch auf Preise geguckt.

So schnell geht es: Das erste Wochenende auf dem Helmstedter Weihnachtsmarkt ist schon gelaufen. Aber zum Glück bleibt noch genügend Gelegenheit, dem gemütlichen Marktplatz einen Besuch abzustatten. Schon bei der Eröffnung am Freitagabend zeigte sich, dass viele die winterliche Atmosphäre bei Glühwein oder Punsch genießen möchten. Und so war es auch am Wochenende.