Königslutter. Die Innenstadt Königslutters wird allabendlich weihnachtlich beleuchtet. Der geschmückte Weihnachtsbaum steht auf dem Marktplatz.

Für eine besondere Atmosphäre in den Abendstunden sorgt seit Freitagabend in Königslutters Mitte nun wieder die weihnachtliche Illumination von Marktplatz und -straße sowie der Fußgängerzone in der Westernstraße.