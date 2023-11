Groß Twülpstedt. Für Schülerinnen und Schüler gibt es durch den Anbau sechs weitere Klassenräume inklusive einiger Container-Unterrichtsräume.

Seit Schuljahresbeginn werden sie schon genutzt, die neuen, zusätzlichen Klassenräume der Grundschule am See in Groß Twülpstedt. Am Montagabend wurden sie nun im Beisein von Vertretern aus Rat und Verwaltung, Schulkollegium und Bauschaffenden offiziell in Betrieb genommen.