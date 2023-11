Helmstedt. Bei einem Unfall auf der A2 kolldieren bei der Einfahrt in einen Baustellenbereich vier Fahrzeuge. Sieben Personen werden verletzt.

Einsatz für die Feuerwehr Helmstedt am Samstagmorgen: Gegen 9.02 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Gemeldet wurde ein Verkehrsunfall auf der A2 in Fahrtrichtung Berlin in Höhe Helmstedt-Ost.

Vier Autos kollidieren auf der A2 bei Helmstedt: Zusammenprall im Einfahrtsbereich einer Baustelle

Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, bot sich ihnen folgendes Bild: Im Einfahrtsbereich einer Baustelle waren vier Autos miteinander kollidiert. Insgesamt wurden bei dem Unfall sieben Personen verletzt und durch den Rettungsdienst versorgt.

Die Feuerwehr kontrollierte die Unfallstelle und die beteiligten Pkws auf auslaufende Betriebsmittel und klemmte Batterien ab. Die Autobahn wurde für die Dauer der Maßnahme – die Feuerwehr war etwa 60 Minuten lang im Einsatz – vollständig gesperrt. Die Einsatzstelle wurde abschließend der Autobahnpolizei übergeben.

red