Helmstedt. Bürger werden gebeten, Informationen zu Lärmbelästigungen in ihrem Umfeld mitzuteilen. Wo dies geschehen kann, lesen Sie hier.

Bürger haben bis einschließlich 15. Dezember die Möglichkeit, an einer Bürgerbefragung zum Straßenverkehrslärm teilzunehmen. Das schreibt die Stadt Helmstedt in einer Pressemitteilung. „Ziel der Fortschreibung des Lärmaktionsplanes ist, die durch den Verkehr hervorgerufene Lärmsituation nach 2020 erneut zu bewerten und Maßnahmen zur Verhinderung beziehungsweise Minderung des Umgebungslärms zu identifizieren“, erläutert Sonja Groß vom städtischen Fachbereich Planen und Umwelt sowie Bauen.

Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, Informationen zu Lärmbelästigungen in ihrem Umfeld sowie ihre Einschätzung zu bereits umgesetzten Lärmminderungsmaßnahmen mitzuteilen. „Auch über Vorschläge aus der Bevölkerung zur Lärmreduzierung würden wir uns freuen“, sagt Groß. Den Fragenbogen finden Interessierte unter www.service.stadt-helmstedt.de

Die Informationen und Anregungen aus der Bürgerbefragung fließen in die Erarbeitung des Lärmaktionsplanes 2023/2024 ein. Für Fragen oder Hinweise steht Sonja Groß aus dem Fachbereich Planen und Umwelt sowie Bauen zur Verfügung unter der Telefonnummer (05351) 175230 oder per E-Mail an sonja.gross@stadt-helmstedt.de.

red