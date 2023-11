Helmstedt. Die Vorprüfung im Zuge der Machbarkeitsstudie erkennt keine K.-o.-Kriterien, die ein vorzeitiges Ende des Projekts bedeuten würden.

Es gibt keine K.-o.-Kriterien, die das vorzeitige Ende der Planungen für ein großes Gewerbegebiet in unmittelbarer Nähe zum Autobahnkreuz Königslutter bei Scheppau rechtfertigen. Zu diesem Schluss kommt der erste Teil der Machbarkeitsstudie, die im Auftrag des Landkreises Helmstedt erstellt wurde. Die Ergebnisse der Vorprüfung stellte Christian Burgart von der Wirtschaftsregion Helmstedt (WRH), die federführend in dem Verfahren ist, am Dienstag in einem Pressegespräch sowie im Bauausschuss des Landkreises gemeinsam mit Vertretern beteiligter Beratungsunternehmen vor.