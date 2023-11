Süpplingen. Warum Gäste ihre Entdeckertouren durch den Elm gut informiert in der Samtgemeindeverwaltung Nord-Elm in Süpplingen beginnen können.

Auch wenn die neue Mitgliedschaft erst am 1. Januar 2024 beginnt, ist die Samtgemeinde Nord-Elm seit dieser Woche schon gut vorbereitet, um Fragen zum Geopark beantworten zu können und Tagesgästen in der Region oder anderen Touristen mit dem entsprechenden Informationsmaterial auf den Weg in den Geopark Harz – Braunschweiger Land – Ostfalen zu schicken. Seit Montag gibt es eine Geopark-Info-Stelle in Süpplingen.