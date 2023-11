Königslutter. Autorin Bettina Owczarski aus Königslutter erzählt die Geschichte eines Mädchens, das spurlos aus einem Elm-Dorf verschwindet.

Es bedarf keiner großen Phantasie, um zu begreifen, wen Bettina Owczarski da bereits im Prolog ihres neuen Kriminalromas beschreibt: Die 16 Jahre alte Angelina. Verschwunden. Tot? Ein paar Jahre war es still um die Autorin, doch jetzt ist er da, der neue „Elmkrimi“. „Elmflüstern“ heißt er. Auf 363 Seiten entführt Owczarski ihre Leserschaft in eine eigentümliche Welt mit reichlich realen Anleihen aus der Realität unserer Tage und einer Dosis schwarzen Humors, den man gern mal den Briten zuschreibt. Aber „Elmkrimi“, ein Regionalkrimi. Nein, das mag die Autorin gar nicht hören. Denn einen Regionalkrimi, den gibt es eigentlich gar nicht. Wir haben mit Bettina Owczarski über ihr Buch gesprochen, bei einem Kaffee in einem Rahmen, der sich durchaus als ein Handlungsort hätte eignen können, spannungsgeladen zwischen gestern und heute, mittendrin die sich wandelnde Gesellschaft.