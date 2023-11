Helmstedt. Eine „toxische Beziehung“ ist fast schon ein Modewort. In Helmstedt gibt es eine Selbsthilfegruppe. So gelingt die Entgiftung.

Immer häufiger ist von „toxischen Beziehungen“ zu hören. Von Beziehungen, die sich wie schleichendes Gift in unserem Leben breitmachen, Selbstzweifel wecken und uns Lebenskraft und -freude rauben. Seit August 2023 gibt es in Helmstedt eine Selbsthilfegruppe, in der die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach Auswegen suchen. Das nächste Treffen findet am Dienstag, 14. November, statt, gern können noch weitere Mitglieder hinzukommen. Von Verina Sprenger aus der Selbsthilfekontaktstelle des Paritätischen in Helmstedt wollten wir wissen, wer hier richtig ist.