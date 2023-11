Helmstedt. Der 61-jährige Fahri Inan spendete 20.000 Euro für die Erdbebenhilfe im Katastrophengebiet der Türkei, um Betroffenen zu helfen.

„Ich habe all das Geld, dass ich in dem Moment entbehren konnte, für die Erdbeben-Opfer in der Türkei gespendet. Das hielt ich seinerzeit für angemessen“, erzählte uns Fahri Inan am Freitag. Für den Helmstedter Immobilienmakler war es gelebte Nächstenliebe, 20.000 Euro zu spenden. Inan war gemeinsam mit seinem Bruder Ahmet und den Fußballern des FC Türk Gücü Helmstedt im Februar in der Türkei, als dort die Erde bebte, verheerende Schäden anrichtete, Tausende von einem Moment auf den anderen obdachlos wurden und unzählige Menschen auch starben.