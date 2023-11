Schöningen. Der Schöninger Verein plant seinen 17. Hilfsgütertransport in die Ukraine. Dafür ist er auf Spenden angewiesen. So können Sie helfen.

Der Partnerschaftsverein Solotschiw aus Schöningen plant seinen 17. Hilfsgütertransport in die Ukraine nach Solotschiw. Obwohl bereits zahlreiche Sachspenden für die bedürftigen Menschen in der Region vorliegen, benötigt der Verein finanzielle

Unterstützung, um die Logistik sowie die Versorgung mit Kraftstoffen für den Transport sicherzustellen. Das schreibt der Verein in einer Pressemitteilung.

Solotschiw, eine Stadt in der westlichen Ukraine, hat in den vergangenen Jahren aufgrund verschiedener Herausforderungen mit schweren wirtschaftlichen und sozialen Problemen zu kämpfen. Der Partnerschaftsverein Solotschiw aus Schöningen hat sich zur Aufgabe gemacht, die Menschen vor Ort zu unterstützen und die benötigten Hilfsgüter dorthin zu bringen.Die aktuelle Situation in der Ukraine, insbesondere in den von Konflikten betroffenen Gebieten, erfordert gemeinsame Anstrengungen und Solidarität, schreibt der Partnerschaftsverein weiter.

Partnerschaftsverein Solotschiw ist auf finanzielle Spenden angewiesen

Viele in Solotschiw sind auf die Hilfe aus Deutschland angewiesen, um ihren Alltag zu bewältigen. Solotschiw hat eine Vielzahl an Vertriebenen aus den östlichen Regionen der Ukraine aufgenommen und benötigt gerade für die Versorgung dieser Menschen Unterstützung.

Die Vorbereitungen für den 17. Hilfsgütertransport, der am ersten Dezemberwochenende starten soll, laufen bereits auf Hochtouren, und die Sachspenden wurden von der Gemeinschaft zur Verfügung gestellt. Dennoch ist die finanzielle Unterstützung für den Transport in die Ukraine von entscheidender Bedeutung. Wer den Verein finanziell unterstützen möchte, meldet sich beim Vorsitzenden des Partnerschaftsvereins Peter Voß unter der Telefonnummer 0157 37885789 oder per E-Mail an peterjunvoss@gmx.de. Er hält alle Informationen bereit.

red