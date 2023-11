Büstedt/Grasleben. Tilmann Schwartzkopff aus Büstedt und Michael Redlich aus Grasleben erinnern sich an die Zeit rund um den 9. November 1989.

Es waren bewegende Zeiten. 1989, als die friedliche Revolution jenseits des eisernen Vorhangs in der Öffnung der innerdeutschen Grenze mündete. Erst die Freiheit für die Menschen in der Prager Botschaft am 30. September, dann erzwang das DDR-Volk den Fall der Mauer in Berlin am 9. November. Nach und nach folgte die Öffnung der verschiedenen Grenzübergänge. Zwischen Grasleben und Weferlingen passierte das am 19. November. Am 26. November wurde die Grenze zwischen Oebisfelde und Büstedt durchlässig. Bis zur Wiedervereinigung sollte es noch ein Jahr dauern, doch schon rund um den 9. November 1989 wehte der Wind der Veränderung einmal durch ganz Deutschland und Europa. Michael Redlich aus Grasleben und Tilmann Schwartzkopff aus Büstedt hatten die Grenze sozusagen vor ihren Haustüren. Für die Helmstedter Nachrichten unternehmen Sie eine kleine Zeitreise in die Vergangenheit.