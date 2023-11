Velpke. Das Baugebiet „Östlich Seniorenzentrum“ nimmt im Gemeinderat eine wichtige Hürde. Die Planungen laufen seit sechs Jahren.

2017 entschied die Politik in Velpke per Aufstellungsbeschluss, in einem Bereich östlich des Seniorenzentrums ein Baugebiet zu entwickeln. Sechs Jahre später nehmen die Planungen nun eine wichtige Hürde. Der Gemeinderat segnete den Satzungsbeschluss für das Baugebiet „Östlich Seniorenzentrum“ einstimmig ab. Für den Beschluss mussten Anmerkungen und Einwände verschiedener Träger öffentlicher Belange berücksichtigt werden. Kurz: Es gab Anpassungen, mit denen wohl weder Politik noch die Planer wirklich gerechnet hatten. Dabei geht es unter anderem um Natur- und Artenschutz.