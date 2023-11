Helmstedt. Ulrike Mann ging mit Amuletten aus Marienborn auf Wanderschaft und zeigt nun Fotos und Kunstobjekte im Zonengrenz-Museum Helmstedt.

Zum Abschied und zum Ende ihrer Helmstedter Zeit hat sich Museumsleiterin Marita Sterly noch einmal ein Wiedersehen mit der Künstlerin Ulrike Mann gewünscht. Das wird es jetzt geben: Am Sonntag, 12. November, um 15 Uhr wird im Zonengrenz-Museum in Helmstedt die Ausstellung „Keinniemandsland“ eröffnet. Die Künstlerin Ulrike Mann, die heute in Magdeburg lebt, knüpft an ihre erste Ausstellung vor sechs Jahren in Helmstedt an, bei der sie Marita Sterly kennenlernte, und geht mit neuen abstrakten Werken etliche Schritte weiter.