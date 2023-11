Eine Freude machen: Päckchen für Lehre startet wieder

„Kinder und Jugendliche sowie Seniorinnen und Senioren sollen auch in diesem Jahr ein frohes Weihnachten erleben dürfen – auch wenn für große Weihnachtsgeschenke die finanziellen Mittel fehlen“ – so die Gemeinde Lehre in ihrer Mitteilung. Die Aktion der Gemeinde findet in diesem Jahr zum sechsten Mal statt und soll den Bürgerinnen und Bürgern in besonderen Lebenslagen ein Präsent zukommen zu lassen, um damit den Zusammenhalt innerhalb der Gemeinde zu fördern.

Schuhkarton-Päckchen können bis Ende November im Rathaus abgegeben werden

Interessierte Bürgerinnen und Bürger, die sich an der Aktion beteiligen möchten, können sich bis Ende November engagieren. Für Kinder und Jugendliche können bis zum Donnerstag, 30. November, gefüllte Schuhkarton-Päckchen im Rathaus oder nach Absprache bei Familie Tüngler in Essenrode abgegeben werden. „Wer mag, kann seine Spenden auch in einem einfachen Karton oder einer Tüte abgeben“, betont Sabine Tüngler, Mitorganisatorin der Aktion. „Wir kümmern uns dann um das Bekleben der Kartons oder packen die Sachen in eine bereits vorbereitete Geschenk-Box.“ Alternativ kann die Aktion auch mit einer Geldspende unterstützt werden. Für die Senioren sollten nur Geldspenden erfolgen, um die Geschenke so individuell wie möglich gestalten zu können, so die Gemeinde. Die Geschenke werden durch ansässige Vereine und Pflegedienste zur Weihnachtszeit verteilt.

Gemeinde: Päckchen packen leicht gemacht

Die Gemeinde weist weiterhin auf darauf hin, wie die Aktion mitgestaltet werden kann. Dafür sollte der Deckel und die Box eines Kartons, am besten Schukartons, mit Geschenkpapier beklebt werden. Anschließend kann ein Geschenk für das jeweilige Kind oder Jugendlichen ins Päckchen gelegt werden. Das Päckchen sollte dann bis Donnerstag, 30. November, zu einer der Abgabestellen gebracht werden. In der Gemeinde Lehre sind dies die Information des Rathauses in Marktstraße 10 in Lehre und bei Familie Tüngler in der Weststraße 2 in Essenrode. Hierbei wird um eine Terminabsprache gebeten, telefonisch unter (05301) 1253. Bei Fragen zu den Weihnachtspäckchen kann sich per E-Mail an paeckchen@gemeinde-lehre.de informiert werden. Dort gibt es auch Infos für diejenigen, die Geld spenden möchten.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de