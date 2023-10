Helmstedt: Von Sternenkindern Abschied nehmen

Emmerstedt Auf dem Friedhof in Emmerstedt findet eine Gedenkfeier für Eltern und Angehörige statt. Dort gibt es ein Grabfeld für Sternenkinder.

Auf dem Friedhof in Emmerstedt gibt es eine Grabfläche für Sternenkinder. Dort findet am 3. November eine Gedenkfeier statt.

Zu einer Gedenkfeier für alle Eltern und Angehörigen, die um fehlgeborene und ungeboren verstorbene Kinder trauern, lädt die Stadt Helmstedt ein. Das gibt der Verein Hospizarbeit Helmstedt in einer Pressemitteilung bekannt. Am Freitag, 3. November, um 15 Uhr beginnt das gemeinsame Gedenken in der Kapelle auf dem Friedhof von Emmerstedt.

Dort gibt es ein eigenes Grabfeld für Sternenkinder, die aufgrund eines Gewichtes von unter 500 Gramm nicht unter die Bestattungspflichtig fallen. Zweimal jährlich werden dort die Sternenkinder aus der Helios St. Marienberg Klinik gemeinsam beigesetzt. Zugleich ist das Gedenken offen für alle, die in der Vergangenheit von einem ungeborenen Kind Abschied nehmen mussten. „Niemand muss mit seiner Trauer alleine bleiben. Die Gemeinschaft mit anderen Betroffenen stärkt. Auch und gerade, wenn der Verlust schon viele Jahre zurückliegt“, sagt Pfarrer Lennart Kruse, Krankenhausseelsorger an der Helios St. Marienberg Klinik. Er leitet das Gedenken.

Eingeladen sind neben betroffenen Familien auch alle, die sich den Eltern und den verstorbenen Kindern nahe fühlen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Bei Fragen steht der Verein Hospizarbeit Helmstedt unter der Telefonnummer (05351) 5448349 zur Verfügung.

red

