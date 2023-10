Drei Helmstedter Unternehmen als „Top-Arbeitgeber“ ausgezeichnet

Auszeichnung für Unternehmen im Landkreis Helmstedt: Der Softwareentwickler Synedat Consulting, das Awo Psychiatriezentrum Königslutter und die Lebenshilfe Helmstedt-Wolfenbüttel wurden mit dem Arbeitgebersiegel „Zukunftgeber“ des Arbeitgeberverbands Region Braunschweig (kurz: AGV) prämiert. Das Siegel bestätige laut Arbeitgeberverband, den überwiegend kleinen und mittleren Unternehmen der Region, dass sie über besonders ansprechende Arbeitsbedingungen verfügen.

Unternehmen stellen sich Zertifizierungsprozess

Im Rahmen der Zertifizierung wurden laut AGV in einem Managementgespräch die Alleinstellungsmerkmale der Arbeitgeber herausgearbeitet und in einem Stärkenbericht zusammengefasst. Darüber hinaus seien den Unternehmen neue Potenziale aufgezeigt und konkrete Anregungen in verschiedenen Kategorien gegeben worden. „Unser Ziel ist es, dass die Unternehmen ihre Arbeitgeberattraktivität bis zur Rezertifizierung in 24 Monaten kontinuierlich steigern können“, fügt Cordula Miosga, Geschäftsführerin des AGV in der Mitteilung hinzu.

Siegel sei Indikator für Arbeitgeberattraktivität

Mit dem Arbeitgebersiegel wurden 43 kleine und mittelständische Unternehmen aus der Region Braunschweig-Wolfsburg ausgezeichnet. „Unser schlankes, mittelstandsfreundliches Zertifizierungsverfahren legt nicht nur offen, welche Benefits und Alleinstellungsmerkmale für Mitarbeitende angeboten werden, sondern zeigt den Unternehmen auch Potenziale für die Zukunft auf“, wird Miosga während der Urkundenübergabe mit rund 80 geladenen Gästen bei der Braunschweiger Verkehrs-GmbH, zitiert. Laut Arbeitgeberverband sei das Siegel ein Indikator, welche Alleinstellungsmerkmale hinter der Arbeitgeberattraktivität stehe.

Selbstständiges Arbeiten oder Gesundheit im Betrieb als Wettbewerbsvorteile

Die mit dem Siegel prämierten Unternehmen haben im Zertifizierungsprozess ihre Wettbewerbsvorteile identifiziert und können damit ihre Alleinstellungsmerkmale als Arbeitgeber noch zielführender kommunizieren. Neue Rekrutierungswege, Gesundheit im Betrieb sowie Gestaltungsmöglichkeiten für eigenverantwortliches und selbstständiges Arbeiten sind nur einige wichtige Themen, mit denen sich die ausgezeichneten Arbeitgeber befassen, so der Arbeitgeberverband. „Unsere Mitgliedsunternehmen bewegen sich am Puls der Zeit – sie haben nicht nur ein Gespür für moderne Unternehmenskultur und Employer Branding, sondern setzen bereits aktiv vielfältige Maßnahmen um“, ergänzt Miosga.

