Das können Schüler im Kreis Helmstedt in den Herbstferien machen

Kürbisse schnitzen, Kastanien sammeln, Halloween-Deko basteln – der Herbst bietet viele Möglichkeiten, sich die Zeit zu vertreiben. Für zahlreiche Schülerinnen und Schüler kommt das gelegen, denn die Herbstferien stehen vor der Tür. Vom 16. bis zum 31. Oktober haben Kinder und Jugendliche in Niedersachsen schulfrei. Damit keine Langeweile aufkommt, haben wir eine Übersicht erstellt, was im Landkreis Helmstedt für Ferienprogramme angeboten werden.

Basteln, Tanzen und Kino: Das bietet die Stadt Helmstedt

Tägliche Bastel- und Unterhaltungsaktionen finden in beiden Wochen von Montag bis Freitag im Jugendfreizeit- und Bildungszentrum Helmstedt (JFBZ) statt. Zum Start in die erste Ferienwoche heißt es kreativ sein: Am Montag können Kinder ein Windlicht basteln, am Dienstag eine hölzerne Eule, am Mittwoch eine Schatzkiste. Teilnehmen dürfen montags und mittwochs insgesamt zehn Kinder ab 6 und am Dienstag acht Kinder ab 8 Jahren. Donnerstag ist Feierlaune angesagt, denn von 15 bis 19 Uhr können die Kleinen zur Oktoberfest-Disko ins JFBZ. Nach der Party geht es am Freitag entspannter weiter: Kinder ab 6 Jahren können den Film „Fuxia, die Minihexe“ ab 15.30 Uhr sehen.

In der zweiten Ferienwoche gibt es zwei weitere Bastelmittage. Am Montag, 23. Oktober, zwischen 12.30 und 14.30 Uhr dreht sich im JFBZ alles um gruselige Halloween-Deko. Dienstags müssen sich die Teilnehmer des Nachmittagsprogramms anstrengen: Von 15 bis 18 Uhr gibt es einen Selbstverteidigungskurs für 6- bis 18-Jährige.

Damit das Süßigkeitensammeln an Halloween gut funktioniert, dürfen sich Kinder ab 8 Jahren dann am Mittwoch, 25. Oktober, ihre eigene Kürbislaterne schnitzen. Die Woche schließt eine zweitägige Halloweenparty von je 15 bis 19 Uhr am Donnerstag und Freitag ab. Die Workshops sind laut Webseite alle kostenfrei. Sich für die Aktionen anmelden oder weitere Informationen finden, können Interessierte unter www.unser-ferienprogramm.de/helmstedt.

Kinder können malen und schnitzen in Schöningen

Ein Programm voller Bastel-, Tanz- und Schnitzaktionen bietet auch das Jugendfreizeitzentrum (JFZ) der Stadt Schöningen. Direkt zum Ferienstart findet dort am Samstag, 14. Oktober, eine Kinderdisko statt, teilt Christian Nöring vom JFZ mit. In der Woche danach werden die Tanzschuhe durch Schnitzwerkzeug und Pinsel ersetzt: Am Donnerstag, 19. Oktober, könnten Kinder im JFZ eigene Kürbisse schnitzen. Freitags sei ein Herbstbastel- und Malnachmittag geplant.

Wenn die gruseligste Nacht des Jahres vor der Tür steht, müsse das Zentrum für den Halloween-Umbau am Donnerstag, 26. Oktober, schließen. Dafür stünden freitags und samstags Halloween-Aktionen auf dem Programm. Weitere Details zum Programm des JFZ Schöningen gebe es zu gegebener Zeit auf den Social-Media-Kanälen, so Nöring.

Königslutter: Je nach Wetterlage basteln oder durch die Nacht wandern

Kein festes Programm, aber tägliche Aktionen plant auch Lara Jünemann von der Stadtjugendpflege Königslutter. Von Montag bis Freitag in den Ferien sei sie jeweils ab 12 Uhr vor Ort in Königslutters Stadt- und Jugendhaus in der Marktstraße 1. Je nach Wetterlage und Wünschen der anwesenden Kinder würde sie spontan entscheiden, ob Laternen gebastelt, Kürbisse geschnitzt oder eine Nachtwanderung gemacht würde. „Es soll ein ganz niederschwelliges Angebot sein“, erklärt Jünemann. Die Aktionen seien voraussichtlich kostenlos, eine Anmeldung nicht nötig. Ein Termin stehe allerdings schon fest: Am 31. Oktober gibt es eine Halloweenparty.

Etwa sieben Kilometer vom Stadt- und Jugendhaus entfernt, sind bastelbegeisterte Kinder ebenfalls willkommen. Im Freizeitheim Scheppau können Kinder von 5 bis 10 Jahren an der „Kreativen Herbstwoche“ vom 23. bis 27. Oktober teilnehmen. Dort kochen, spielen und basteln sie gemeinsam von je 8 bis 16 Uhr. Das Ferienprogramm kostet 70 Euro. Zwei andere Wochenprogramme des Freizeitheims seien bereits ausgebucht, so die Freizeitheimverwaltung.

Landkreis Helmstedt: Viele Kommunen haben kein Ferienprogramm

Anders als in den Sommerferien organisieren viele Kommunen des Landkreises Helmstedt in den Herbstferien kein offizielles Ferienprogramm für Kinder. Das gilt für die Samtgemeinde Grasleben, die Samtgemeinde Heeseberg, die Gemeinde Lehre, die Samtgemeinde Nord-Elm und die Samtgemeinde Velpke.

Die Organisation des Programms für die Sommerferien beginne meist schon im Februar, heißt es aus der Verwaltung der Samtgemeinde Nord-Elm. Dementsprechend sei der zeitliche Aufwand für ein solches Programm hoch und könne nicht für die Herbstferien gewährleistet werden. Aus der Samtgemeinde Grasleben kommt eine ähnliche Begründung: Der Ferienpass, den es in den Sommerferien gebe, sei nur aufgrund der gebündelten Angebote möglich. In den Herbstferien gäbe es davon zu wenige.

