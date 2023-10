Neues Kinderbuch aus Helmstedt: Leni und Finn auf Schatzsuche

Zusammen mit der 5-jährigen Leni und dem 10-jährigen Finn hat Alfred Gogolin ein Kinderbuch veröffentlicht. Der Photoakteur hat im Spiegelsaal in der Helmstedter Innenstadt immer wieder zu Lesungen, Musikveranstaltungen und Ausstellungen eingeladen – nun habe er sich ein neues Betätigungsfeld gesucht, erzählt er am Telefon.

Das Buch handelt von einer Schatzsuche von Leni und Finn am Lappwaldsee. „Um den See ranken sich viele Gerüchte“, sagt Gogolin. Eines davon: In den Tiefen des Lappwaldsees verstecke sich ein Goldschatz. Den wollen die Geschwister finden: Mit Fangnetzen und Angel ausgerüstet, radeln sie zum See. Doch dort finden sie keine Truhe voller Gold. Nein, stattdessen begegnet ihnen ein riesiger Fisch, „so groß, wie das Ungeheuer von Loch-Ness“, veranschaulicht Gogolin. Also müssen die Kinder weitersuchen.

Was die Schatzsucher am Ende finden, erzählt das Dreierteam bei einer Lesung. Dabei will Gogolin sein Buch vorstellen und außerdem einen Vorlesewettbewerb für Kinder von 7 bis 12 Jahren veranstalten. Dafür können sich Interessierte noch bis Dienstag, 10. Oktober, anmelden. Weitere Informationen zum genauen Zeitpunkt und Ort der Veranstaltung legt der Photoakteur erst fest, nachdem die Frist abgelaufen ist.

Kinderbuch des Helmstedter Autoren-Teams soll Auftakt einer Serie sein

Das Kinderbuch sei das erste, was er zusammen mit dem Geschwisterpaar erschaffen habe, sagt Gogolin. Er plane aber, eine Serie zu schreiben, „solange es den Kindern noch Spaß macht“. Der nächste Teil soll in den Sommerferien im kommenden Jahr entstehen und von einer Radtour zum Waldbad Birkerteich handeln, verrät Gogolin.

Das Buch „Schatzsuche mit Leni und Finn am Lappwaldsee“ möchte er „zum Einkaufspreis“ verkaufen, eine exakte Zahl stehe noch nicht fest. Insgesamt habe es etwa 60 Seiten. „Es ist eine Geschichte mit vielen Bildern, weshalb sie auch zum Vorlesen geeignet ist“, erklärt der Autor. Seine Altersempfehlung: Zum Vorlesen ab drei Jahren, zum Selberlesen ab sieben Jahren. Wer das Kinderbuch kaufen möchte, sich zur Lesung oder zum Vorlesewettbewerb anmelden oder mehr darüber erfahren möchte, kann Alfred Gogolin unter Telefon (05351) 7786 erreichen.

