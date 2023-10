Velpke: Unbekannte brechen in Jugendzentrum ein

In Velpke sind bislang unbekannte Täter am Mittwoch in das örtliche Jugendzentrum eingebrochen. Das berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung. Die Einbrecher hätten demnach neben einer Spielekonsole auch Bargeld im Gesamtwert von etwa 1000 Euro gestohlen. Nun ermittelt die Polizei.

Polizei Velpke sucht Zeugen

Der Einbruch wurde demnach am Donerstagmorgen bemerkt. Die Polizei habe vor Ort festgestellt, dass ein Fensterglas zerstört worden war, durch die die Täter hätten einsteigen können. Nachdem sie sie das Jugendzentrum im Sägemühlenweg durchsucht hatten, flohen sie mit Konsole und Bargeld. Nun hofft die Polizei auf Zeugen. Die Ermittler nehmen Hinweise unter der Nummer (05351) 521 0 entgegen.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de