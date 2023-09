Der Bauernmarkt in Helmstedt findet wieder statt

Der Bauernmarkt der Direktvermarkter findet wieder am Samstag, 30. September, auf dem Gröpern in Helmstedt statt. Das teilen die Veranstalter des Marktes mit. Von 9 bis 14 Uhr werden Selbstgemachtes, Handwerkliches und leckere, erntefrische Produkte aus der Region angeboten. Es wird wieder eine lebendige Vielfalt an regionalen und nachhaltig erzeugten Lebensmitteln geben, nämlich Obst und Gemüse, Kartoffeln, Brot, Honig sowie Wurst und Käse, Eier, Schafs- und Ziegenkäse, Milch und Kakao sowie leckere Aufstriche und Marmeladen. Die Besucher können Stoffbeutel oder Körbe mitbringen, um so möglichst abfallarm einzukaufen.

Bauernmarkt Helmstedt: regionale Produkte sowie Selbstgemachtes

Bei den Landfrauen wird sich in diesem Jahr alles um Kräuter drehen. Wie in jedem Jahr runden herbstliche Dekorationsartikel aus Heu und Stroh sowie Kürbisse, Bienenwachskerzen, farbenfrohe Blumenkränze und frisch gebundene Blumensträuße das vielfältige Angebot ab. Auch die Brotbäckerei aus Tülau wird wieder mit leckeren Brotsorten vertreten sein. Wer einen bienenfreundlichen Garten anlegen möchte, kann unter einer Vielzahl an Blumenzwiebeln auswählen und erhält fachliche Anbauberatung am Stand der Handelsgärtnerei Van Amerom. Leckere Honigsorten und vielfältige Dinge aus Honig und Bienenwachs gibt es bei der Imkerei Luehr, Hausschlachtewurst bei der Schlachterei Eggers aus Winnigstedt. Die Brennerei Diekmann bietet wie in jedem Jahr ein großes Sortiment an Likören und Bränden an. Familie Mollenhauer verwöhnt die Bauernmarktbesucher wieder mit leckeren Bio-Bratwürsten oder gebackenen Kartoffeln mit Quark. Am Stand der Arbeitsgemeinschaft Streuobst sind Jung und Alt eingeladen, leckeren frisch gepressten Apfelsaft zu probieren oder den Verein bei kommenden Ernteaktionen zu unterstützen. Infos dazu gibt es am Stand.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de