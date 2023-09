Sozialverband Papenrode feiert 70-jähriges Bestehen

Der Sozialverband (SoVD) Papenrode feierte sein 70-jähriges Bestehen auf dem Sportplatzgelände des SSC Klein Sisbeck. Der SoVD berät in vielen Themen, beispielsweise bei der der Renten-, Kranken-, Pflege-, Unfall-, und der Arbeitslosenversicherung, im Schwerbehindertenrecht, bei Sozialleistungen und bietet Hilfe beim Erstellen von Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen an.

Der Ortsverband in Papenrode gründete sich 1953 mit damals noch 16 Mitgliedern. Der Mitgliederbestand stieg kontinuierlich an. Seit dem Jahr 2000 blieb der Bestand über 100 Mitglieder. Wie der Vorsitzende Ralf Berner mitteilt, gilt der Ortsverband als reisefreudig. Zusammen ging es schon nach Tirol, ins Zillertal, an den Boden- oder Königssee sowie an den Rhein. Auch Tagesfahrten, wie der Besuch der Bundesgartenschau in Berlin, gehörten dazu.

Ortsverband beteiligt sich am Dorferneuerungsprogramm

Bei der Feier gab Berner bekannt, dass der Ortsverband sich im Rahmen des Dorferneuerungsprogramms in Papenrode mit vier Fliesen an der Säule auf dem Dorfplatz beteiligt hatte. Bei Musik des Shanty Chores Helmstedt sowie vielen Gesprächen klang die Feier aus.

