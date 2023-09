Lehre Ein 15- und ein 16-Jähriger sind am Freitag in Lehre im Landkreis Helmstedt Opfer zweier unbekannter Täter geworden. Die Polizei bittet um Hinweise.

Überfall und Erpressung In Lehre: Männer bedrohen Jugendliche mit Messer – Zeugen gesucht

Plötzlich waren sie einfach da: Am Freitagabend gegen 20.45 Uhr waren zwei Jugendliche gerade im Triftweg in Lehre gerade nichtsahnend unterwegs, als sich die Situation für die beiden blitzschnell veränderte: Der 15 und der 16-jährige Jugendliche sahen sich auf einmal zwei Unbekannten gegenüber – und die führten nichts gutes im Schilde. Wie die Polizei Königslutter in einer Pressemitteilung berichtet, bedrohten die beiden Unbekannten die Jugendlichen mit einem Messer.

Mit Messer bedroht und Umhängetasche erbeutet: Unbekannte Täter flüchten nach Vorfall in Lehre

Ihr Ziel: Sie wollten die Umhängetasche eines der beiden Jugendlichen haben. Von den beiden unbekannten Tätern und dem Messer eingeschüchtert, übergaben die Jugendlichen bei dem Vorfall in der Gemeinde im Landkreis Helmstedt wie gefordert die Umhängetasche an die beiden Täter, die den 15 und dne 16-Jährigen zuvor angesprochen und dann ein Messer gezückt hatten.

Nach der erzwungenen Übergabe der Tasche flüchteten die beiden Täter in Lehre in Richtung der Berliner Straße. Die beiden Täter wurden als 25 bis 30-jährige Männer mit dunkler Bekleidung und südländischem Aussehen beschrieben. Die Polizei Königslutter sucht nun nach Zeugen zu dem Geschehen und nimmt Hinweise unter 05353/941050 entgegen.

