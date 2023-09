Serie von Fehlalarmen: Warum klingeln Lehres Feuermelder?

Die Feuerwehr der Gemeinde Lehre erklärt in einer Pressemitteilung, dass seit Montag mehrere Brandmeldeanlagen in Lehre und Flechtorf ausgelöst haben – ohne erkennbaren Grund. „Diese Woche können wir getrost die Woche der Feuermelder nennen“, sagt ein Feuerwehrmann in der Mitteilung. Demnach begann sie Montagnachmittag, als in einer Veranstaltungshalle in Lehre zum ersten Mal eine Brandmeldeanlage losging, ohne dass Feuer oder Rauch vor Ort vorzufinden waren.

Serie zieht sich über die Woche

Nur einen Tag später, ebenfalls am Nachmittag, löste dann in Flechtorf in der Gebrüder-Grimm-Straße ein Heimrauchmelder aus. Wieder rückte die Feuerwehr an, wieder war kein Grund vorzufinden. Am Mittwochvormittag dann schellte der Alarm wieder: in einem Unternehmen in Flechtorfs Braunschweiger Straße. Auch am Donnerstagmorgen löste in der Gemeinde Lehre wieder ein Rauchmelder aus, diesmal in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Wie in allen Fällen davor, war kein Grund festzustellen.

Ob die Fälle zusammenhängen, kann die Feuerwehr nicht sagen. Auf Trab haben die Fälle jedenfalls einige Feuerwehrleute gehalten: Im Einsatz waren jeweils die Feuerwehren aus Beienrode, Flechtorf, Groß Brunsrode, Klein Brunsrode und Lehre.

