Räbker Feuerwehr qualifiziert sich für den Landesentscheid

Peine/Räbke Der regionale Landesvorentscheid fand in Peine statt. Sieben Einheiten fahren im kommenden Jahr nach Duderstadt zum Landeswettbewerb.

In Peine-Vöhrum wurde der regionale Landesvorentscheid der Feuerwehren aus Süd-Ost-Niedersachsen auf dem Gelände der Berufsbildenden Schulen und der Integrierten Gesamtschule ausgetragen. 36 Feuerwehrgruppen und -staffeln traten gegeneinander an. Die besten sieben Einheiten vertreten die Region beim Landeswettbewerb im September 2024 in Duderstadt.

Verschiedene Module mussten bewältigt werden. Beim Löschangriff wird eine Einheit zu einem Kleinbrand alarmiert, die primäre Aufgabe ist die Brandbekämpfung. Im Verlauf des Einsatzes kommt es zu einem Defekt einer Schlauchleitung, sodass ein Schlauchwechsel vorzunehmen ist. Modul zwei ist von der Maschinistin oder dem Maschinisten zu absolvieren. Insgesamt müssen innerhalb eines Parcours mit dem Fahrzeug in der Vorwärtsbewegung drei Fahrübungen sowie eine Einparkübung absolviert werden, wofür maximal drei Minuten zur Verfügung stehen. Das dritte Modul beinhaltet das Herstellen der Einsatzbereitschaft eines Trupps unter Atemschutz. Zum Abschluss wird im Modul vier „Kuppeln einer Saugleitung“ auf trockenem Wege die Wasserentnahme aus offenem Gewässer simuliert.

Sieben Einheiten fahren zum Leistungsentscheid

Ein Arbeitskreis aus Mitgliedern der Kreisfeuerwehr Peine unter der Leitung von Kreisausbildungsleiterin Michaela Kunter hatte ein Jahr lang die Veranstaltung vorbereitet. Neben der korrekten Durchführung der Wettbewerbe war auch die Unterbringung und Betreuung des Wettbewerbsgerichts, das wie die Teilnehmenden aus dem gesamten Bereich Süd-Ost-Niedersachsen anreiste, zu planen, wie die Kreisfeuerwehr Peine mitteilt.

Zum Landesentscheid im kommenden Jahr fahren die Feuerwehr Gannerwinkel aus dem Landkreis Gifhorn, die Feuerwehr Leiferde aus dem Landkreis Gifhorn, die Feuerwehr Halchter aus dem Landkreis Wolfenbüttel, die Feuerwehr Harxbüttel (Stadt Braunschweig), die Feuerwehr Rittmarshausen (Landkreis Göttingen), die Feuerwehr Räbke (Landkreis Helmstedt) sowie die Feuerwehr Stöckheim (Stadt Braunschweig).

